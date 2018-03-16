pyneeva_design

Ты сам решаешь, как будет выглядеть твой мир.

Всем привет! Я графический дизайнер и иллюстратор с опытом, в моей голове всегда много идей и творчества. Дизайн и реклама - двигатель любого бизнеса и проекта, его лицо и потенциальная прибыль. Дизайн и иллюстрации - это самовыражение, они могут украсить твой день, твою комнату, стены и даже твою жизнь. Наше сотрудничество будет лёгким, простым и очень полезным для нас обоих!

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Также я являюсь основателем крымского атмосферного проекта П О Δ В А Λ, заходи!﻿