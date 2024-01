Роби те, до чого народжений, будь справедливий і миролюбний громадянин, і досить із тебе.

Вітаю👋 Звичайний, чесний, працелюбний українець. У 16 років почав вивчати програмування і просто закохався у цю справу, почав робити власні проекти. Мрію зробити улюблену справу прибутковою) . В основному спеціалізуюся на мові програмування Python, проте також знаюся на SQL(lite, Postgre,...), а ще трохи на С/С++✅

Ось мій стек по Python:

Aiogram (телеграм боти)

PyQt5 (графічний інтерфейс)

Selenium (парсинг даних та тестуваня веб-сайтів)

multiprocessing/multithreading/async

pyautogui (авто управління комп'ютером)

Проте цей список постійно поповнюється😎

#Eng

Greetings 👋 Ordinary, honest, hardworking Ukrainian. At the age of 16, I began to study programming and simply fell in love with this business, started making my own projects. I dream of making my favorite business profitable). I mainly specialize in the Python programming language, but I also know SQL(lite, Postgre,...) and a little more in C/C++. ✅

Here is my Python stack:

Aiogram (telegram bots)

PyQt5 (graphical interface)

Selenium (data parsing and website testing)

multiprocessing/multithreading/async

pyautogui (auto computer management)

However, this list is constantly updated😎