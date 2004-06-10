Начинающий Таргетолог (без опыта)

Здравствуйте, я начинающий таргетолог, рад вас видеть!

Какой опыт ? Что умею ?

Прошел два курса по таргету в онлайн школе interra. Умею настраивать рекламный кабинет в VK и Facebook (instagram). Опыта в пользовании парсерами нету, но это легко исправить, полностью готов к работе! Работаю над проектом родственника в ниши инфобизнеса, но процесс запуска затянулся поэтому решил не ждать.

Я стараюсь развиваться и искать информацию по этой профессии в разных источниках (книги, видеоуроки, статьи, базы кейсов), сейчас иду по книге С. Щербакова "Таргетированная реклама. Точно в яблочко" ! Хочу продвигаться именно в этой профессии, т.к. она меня очень сильно цепляет и я понимаю, что это именно та профессия в которую я хочу вкладываться и в которой я хочу развиваться !

Готов набираться опыта и двигаться дальше! Озабочен качеством выполняемой работы!

Пишите !

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P.S. Правки бесплатно до полного принятия !

P.p.s. За прогорания сроков по моей вине верну 50% стоимости моей работы!