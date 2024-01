Хороший дизайн - продает. Web and graphic designer

/Графический дизайнер. Умею делать карточки,

оформление, обложки, афиши.

/Выкладываюсь в работы на 150%

Занимаюсь дизайном не очень давно,

но уже успешно

закрыл несколько клиентов,

которые остались очень довольны моей работой!

Цены максимально низкие, не заоблочные!

Такой дизайн позволит себе каждый.

/Даю вам -

Неограниченное количество правок!

Делаю их,

пока работа не превзойдет ваши ожидания)

/Graphic Designer.

I can make cards,

design, covers, posters.

/I put in 150% of my work

I have been designing for a

short time,

but I have already successfully

closed several clients who were very

satisfied with my work!

Prices are as low as possible,

not exorbitant!

Everyone can afford such a design.

/ I give you -

Unlimited edits!

I do them until

the work exceeds your expectations)