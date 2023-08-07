pysnikita

Никита Пысь pysnikita

 
22 года
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

я начинающий веб дизайнер, который готов помочь вам реализовать ваши идеи, могу создать очень интересные дизайны сайтов, которые будут выбиваться из обыденности, ссылка на мое портфолио: Никита | Dribbble

Портфолио

Дизайн сайтов
нет отзывов
$20/час
от $100от 4 дней
нет рейтинга