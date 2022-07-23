pz_freelancer

Скромный Веб-дизайнер ищет друзей

Я - начинающий веб-дизайнер и онлайн маркетолог. Специализируюсь на анализе целевой аудитории, дизайне и вёрстке в начальном пути разработки сайта.Что обо мне нужно знать?Я - ответственен, никогда не бросаю свою работу на полпути, работаю с гарантией возврата денег.Специализируюсь на дизайне в следующих направлениях:Landing Page;Сайт-визитки;Интернет-магазины;Дизайн для групп и пабликов в соцсетях;Прототипирование сайтов;Вёрстка сайта(партнёр).Почему именно Веб-дизайн? Это то, от чего я получаю удовольствие! Каждую свою работу я делаю с вдохновением и внимательно подхожу к любым требованиям заказчика! От заказчика ожидаю дружелюбность, интересных заданий и своевременную оплату.Надеюсь на добросовесное взаимосотрудничество!Мой профиль вконтакте: https://vk.com/pazyuk_ricksМой профиль фейсбук: https://www.facebook.com/pazuk.uraМой номер телефона: +380931252440 (Viber, Telegramm)