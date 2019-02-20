q12897

Коваленко Павел q12897

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
ZeuxDigital
Дан 
30 летМолдова
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
6 баллов
5 лет назад
Изображение для рекламы Facebook и обложки страницы Facebook.
Задача выполнена 10 дней назад. Оплата так и не поступила.
Сделали симпатичный баннер и обложку для страницы фэйсбук.Спасибо.
Ответный отзыв
ElenaMedvedeva
35 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
18 дней назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Логотип для аккаунта инстаграмм и рекламного объявления.
Все супер. Всегда на связи. Рекомендую.
Сделали,красиво. Спасибо за работу.
Ответный отзыв