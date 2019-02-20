Разработка мобильного приложения с возможностью последующей доработки. Заказ товара с отправкой уведомления по whatsapp исполнителю,отклик исполнителя. Регистрация клиента и исполнителя. Привязка этого всего к Bitrix. Корзина. Платежи доступные к оплате в Турции. Несколько языков. Дизайн сначала простой с возможностью внесения последующих правок. Главная ...
- Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Поиск информации с изображениями для заполнения интернет магазина. Смотрется должно профессионально,на хорошем уровне. Около 10 страниц с информацией (О компании,Доставка и оплата,Контакты),и 6 страниц блога. Несколько баннеров. Уникальность не важна.Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт5 лет назад
Изображение для рекламы Facebook и обложки страницы Facebook. Интернет магазин продажы одежды. С адресом сайта на изображение.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Написать текст для рекламы в facebook,интернет магазин,продажа одежды 1000 знаков - 125 р.Копирайтинг14 заявокЗакрыт5 лет назад
Написать сео текст на английском и русском для главной страницы,ключевые слова тоже нужно подобрать/ По колличеству сколько порекомендуете. http://megastaryachting.com/ru/%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8CПродающие тексты3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Восстановить отзывы на сайте на wordpress,поставить контактную форму,с защитой от спама http://megastaryachting.com/ru/%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B http://megastaryachting.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8BВеб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $100
Сделать мобильное приложение для андроид c функцией регистрации и размещением объявлений по дизайну мобильной версии,вместе с размещением в google play. Чтобы позже можно было без осложнений работать с базой данных с таким же приложением для IOSМобильные приложения13 заявокЗакрыт5 лет назад
Снять 10 видео,нужно просто быть в кадреВидеомонтаж52 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $2
Текст для рекламного объявления инстаграмм(одежда,аксессуары) 1000 знаковКопирайтинг4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Логотип для аккаунта инстаграмм и рекламного объявления в инстаграмм. Тема магазин детской одежды.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Оформление объявления для рекламы инстаграмм,тематика детская одеждаБаннеры9 заявокЗакрыт5 лет назад
Создание логотипа и буклета А4 2 страницы,мед тематика,требуется проессиональное оформление. Вышлите примеры работ. [url=https://dropmefiles.com/QDTs5]https://dropmefiles.com/QDTs5[/url] Пример того что нужно.Логотипы и Знаки17 заявокЗакрыт5 лет назад
Раскрутка аккаунта vk.fb.instagramСоциальные сети (SMM и SMO)20 заявокЗакрыт5 лет назад
Снять видео отзывОзвучивание10 заявокЗакрыт5 лет назад
Приложение отображающую мобильную версию сайта для Android и IOS. Размещение в Play Market,далее в AppStore. Нужен опыт работы с магазином Apple чтобы все прошло максимально быстро и без проблем. Интересует минимальная цена.Дизайн мобильных приложений6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $2
Восстановить пароль от программы. Помню только две первые буквы и то что после шли цифры.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт5 лет назад