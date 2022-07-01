Цифры и показатели, относящиеся к разработчикам Python Когда вы рассказываете о задачах, которые вы выполнили на работе, упомяните и достижения. Сдел

Разработчики Python с многолетним опытом работы за плечами будут работать с инструментами Python на более глубоком уровне. Вы должны иметь возможность более подробно обсудить, что вы сделали или достигли. Краткий рассказ о результатах вашей тяжелой работы произведет впечатление на рекрутеров; это показывает им, что ваша тяжелая работа приведет к успеху компании.