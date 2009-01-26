Услуги перевода/написания статей/редектирования по электронике

Профессионально занимаюсь переводами, написанием статей и научным редактированием по тематике "Электроника". Опыт работы 5 лет. Имею ученую степень к.т.н. по специальности "Автоматизация технологических процессов".

примеры работы:

1. Перевод: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/arm/cortex_arh/index.htm

2. Статья: http://www.compeljournal.ru/enews/2008/12/5

Успешность моей работы в этой сфере основывается на наличии опыта проектирования микроконтроллерных систем управления, в т.ч. для ответственных применений.