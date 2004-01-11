О себе: 👋
Я умелый видеомонтажер, с более чем 2х летним опытом в создании качественного видеоконтента. Моё внимание к деталям, творческий подход и техническая грамотность позволяют мне создавать видеоролики, которые оставляют яркое впечатление и достигают поставленных целей. Работал с различными форматами видео, на данный момент имею свой ютуб канал и тик ток на котором выкладываю свои удачные моменты из игр или из аниме, под хорошее аудио сопровождение и с классным монтажом. Так же владею высокими навыками адаптации в любой программе. Буду рад помочь с любой проблемой!
Основные услуги: ❤
Монтаж видео: Нарезка, компоновка и монтаж видеоматериала с применением различных монтажных техник.
Цветокоррекция: Улучшение цветового баланса, контрастности и яркости для создания стильного и профессионального изображения.
Звуковое оформление: Синхронизация звука с видео, улучшение качества звука, добавление звуковых эффектов.
Дизайн "превью" видео
Примеры работ: 🤘
Дополнительные услуги:
Занимаюсь всем тем, что душе угодно, будь то копирайтинг или перепись текстов, видеомонтаж или обработка фотографий, перевод текста или работа в программе Word
(За дополнительной информацией обращейтесь лично, буду рад ответить на ваши вопросы!)
Портфолио
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