𝑷𝒐𝒓𝒕𝒇𝒐𝒍𝒊𝒐

О себе: 👋

Я умелый видеомонтажер, с более чем 2х летним опытом в создании качественного видеоконтента. Моё внимание к деталям, творческий подход и техническая грамотность позволяют мне создавать видеоролики, которые оставляют яркое впечатление и достигают поставленных целей. Работал с различными форматами видео, на данный момент имею свой ютуб канал и тик ток на котором выкладываю свои удачные моменты из игр или из аниме, под хорошее аудио сопровождение и с классным монтажом. Так же владею высокими навыками адаптации в любой программе. Буду рад помочь с любой проблемой!



Основные услуги: ❤

Монтаж видео: Нарезка, компоновка и монтаж видеоматериала с применением различных монтажных техник.

Цветокоррекция: Улучшение цветового баланса, контрастности и яркости для создания стильного и профессионального изображения.

Звуковое оформление: Синхронизация звука с видео, улучшение качества звука, добавление звуковых эффектов.

Дизайн "превью" видео



Примеры работ: 🤘

Youtube

Youtube

Tik Tok

Дополнительные услуги:

Занимаюсь всем тем, что душе угодно, будь то копирайтинг или перепись текстов, видеомонтаж или обработка фотографий, перевод текста или работа в программе Word





(За дополнительной информацией обращейтесь лично, буду рад ответить на ваши вопросы!)