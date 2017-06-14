Бухгалтерский учет

Опыт работы: от 12лет ( АО Металлист, г. Серпухов). Высшее экономическое образование. Опыт работы от 2-х лет (на производственном предприятии) Знание 1С 8.3, Excel, УНФ Знание налогового и бухгалтерского учета по ОСНО и УСН. Отличное знание ТК РФ. Планирование фонда оплаты труда и контроль за исполнением показателей. Сдача внутренней и внешней отчетности.

Произведение расчета премии на основе ключевых показателей эффективности деятельности.

Осуществление нормирования труда, расчет необходимой численности.Формирование Штатного расписания и др.