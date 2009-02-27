Программист PHP. Создание сайтов "под ключ", доработка, поддержка.

Программист PHP

Инструменты и технологии:

- Языки по степени использования: PHP, Perl.

- Технологии: HTML‚ CSS‚ JavaScript‚ XML‚ MySQL, Oracle‚ JQuery;

- Реализация разработок под - Linux, Windows

Решаемые задачи и разработки:

- Создание сайтов "под ключ"

- Доработка сайтов

- Поддержка сайтов

- Оптимизация высоконагруженных систем (оптимизация SQL запросов, использование memcache)

- Оптимизация для поисковых систем

- Установка и настройка вэб-сервера Apache(nginx)+PHP+MySQL на Windows, FreeBSD (возможна дальнейшая поддержка)

Опыт работы:

поддержка и создание новых сервисов для сайтов: auto.ru, vashdosug.ru, adrecom.net (сайты в разделе CUSTOMERS)