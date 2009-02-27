Программист PHP. Создание сайтов "под ключ", доработка, поддержка.
Программист PHP
Инструменты и технологии:
- Языки по степени использования: PHP, Perl.
- Технологии: HTML‚ CSS‚ JavaScript‚ XML‚ MySQL, Oracle‚ JQuery;
- Реализация разработок под - Linux, Windows
Решаемые задачи и разработки:
- Создание сайтов "под ключ"
- Доработка сайтов
- Поддержка сайтов
- Оптимизация высоконагруженных систем (оптимизация SQL запросов, использование memcache)
- Оптимизация для поисковых систем
- Установка и настройка вэб-сервера Apache(nginx)+PHP+MySQL на Windows, FreeBSD (возможна дальнейшая поддержка)
Опыт работы:
поддержка и создание новых сервисов для сайтов: auto.ru, vashdosug.ru, adrecom.net (сайты в разделе CUSTOMERS)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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