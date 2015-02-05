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В/о, seo, smm, специалист по трафику из интернета, web-дизайнер:1.Разработка маркетинговой стратегии, менеджер рекламных кампаний. 2.WEB-ДИЗАЙН- cоздание сайтов и лендингов, техподдержка сайтов. 3.Аудит сайта, SEO-оптимизация и продвижение . 4.Настройка контекстной/медийной рекламы в ЯНДЕКС ДИРЕКТ и GOOGLE ADWORDS. 5.СОЦСЕТИ- продвижение и администрирование.6.e-mail-рассылка, видео-кампания на YouTube,вирусная реклама, настройка платежных систем. 7.ВИДЕО МОНТАЖ роликов.мое портфолио- http://www.assistor.ru/cabinet/reviews.php?uid=17844