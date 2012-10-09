Команда web-разработчиков из Киева
Мы опытная команда разработчиков и можем сделать:
- креативный дизайн для любого типа сайта;
- качественную и валидную верстку;
- функционал разного уровня сложности;
- работа со всеми CMS (системами управления контентом), также легко разбираемся с самописными движками;
-поисковая оптимизация сайтов в google и yandex.
Условия работы:
-чёткое ТЗ
Для оперативной связи:
skype - o.tykhonchuk
+38 (063) 461-43-97
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $250
от 30 дней
#1565
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $100
от 3 дней
#2634
Интернет-магазины
нет отзывов
от $800
от 14 дней
#3281
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $150
от 5 дней
#4039
Веб-программирование
нет отзывов
от $100
от 1 дня
#5476
HTML-верстка
нет отзывов
от $45
от 1 дня
#6495