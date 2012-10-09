Команда web-разработчиков из Киева

Мы опытная команда разработчиков и можем сделать:

- креативный дизайн для любого типа сайта;

- качественную и валидную верстку;

- функционал разного уровня сложности;

- работа со всеми CMS (системами управления контентом), также легко разбираемся с самописными движками;

-поисковая оптимизация сайтов в google и yandex.

Условия работы:

-чёткое ТЗ

Для оперативной связи:

skype - o.tykhonchuk

[email protected]

+38 (063) 461-43-97