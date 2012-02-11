Основные направления деятельности.
Создаю прикладное и системное программное обеспечение на C++, C#, Delphi, VBA.
Занимаюсь математическим моделированием (пакеты Matlab и Maple).
Пишу программы на языках, изучаемых в ВУЗе (Basic, Pascal, Lisp, Prolog).
Умею разобраться в чужом коде и оптимизировать.
Решаю физико-математические задачи (особое внимание уделяю интересным и необычным заданиям)).
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Дополнительные навыки.
Знаю основы web-разработки (голый html, JavaScript).
Скриптовые языки: Python, bash.
Низкоуровневое программирование - Assembler.
1C (хорошее знание синтаксиса языка версии 1C.Предприятие:8.2).
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Образование.
Программирование - это мой профиль.
Я заканчиваю ДГТУ (Донской государственный технический университет) в следующем году. Специальность - 010503 - математическое обеспечение и администрирование информационных систем. Тема диплома - моделирование вычислительных систем на IoC-контейнерах, с базой данных, созданием своего языка моделирования и среды визуализации, с применением различных алгоритмов (в первую очередь алгоритмов на графах).