Создание прикладного ПО. Решение физико-математических задач.

Основные направления деятельности.

Создаю прикладное и системное программное обеспечение на C++, C#, Delphi, VBA.

Занимаюсь математическим моделированием (пакеты Matlab и Maple).

Пишу программы на языках, изучаемых в ВУЗе (Basic, Pascal, Lisp, Prolog).

Умею разобраться в чужом коде и оптимизировать.

Решаю физико-математические задачи (особое внимание уделяю интересным и необычным заданиям)).

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Дополнительные навыки.

Знаю основы web-разработки (голый html, JavaScript).

Скриптовые языки: Python, bash.

Низкоуровневое программирование - Assembler.

1C (хорошее знание синтаксиса языка версии 1C.Предприятие:8.2).

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Образование.

Программирование - это мой профиль.

Я заканчиваю ДГТУ (Донской государственный технический университет) в следующем году. Специальность - 010503 - математическое обеспечение и администрирование информационных систем. Тема диплома - моделирование вычислительных систем на IoC-контейнерах, с базой данных, созданием своего языка моделирования и среды визуализации, с применением различных алгоритмов (в первую очередь алгоритмов на графах).