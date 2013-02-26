qooldesigns

1. Баннеры, Лого, Упак., Айдентити, Полиграфия 2. Переводы - англ., португ.

1. Дизайнер - графика, веб, полиграфия.

Работаю в программах Adobe - Photoshop, Illustrator, Image Ready, Corel, 3DS-Max и другие, менее распространенные.

Опыт в дизайне - более 12 лет.

2. Переводчик - английский, португальский.

Технический, научный, медицинский, литературный перевод.

Большой опыт и практика

Вежливо и уважительно общаюсь с клиентами. Делаю много вариантов дизайна.

Не требую доп. оплаты за доработку проекта, работаю до полного удовлетворения клиента.