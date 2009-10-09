Некоммерческая радиостанция

Некоммерческая радиостанция. В основе: любая мелодичная, приятная на слух, музыка. Кроме того, занимаемся поиском интересной и полезной информации для того, чтобы сделать эфир абсолютно оригинальным. Основные темы: воспитание, взаимоотношения между людьми, семейные взаимоотношение, языкознание, проблемы образования и медицины, пророчества, история, глобализация, тайные общества, стихи и другое. Темы берём из открытых источников с указанием источника или готовим сами.

Цель: сделать радио, выпадающее за рамки конкуренции.

Занимаемся изготовлением джинглов, информационных роликов, социальной и другой рекламы, тематических передач, аудиокниг и т. д.

Попутно занимаемся написанием статей на заказ, копирайтом, рерайтом, корректировкой статей.