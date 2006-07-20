Заказ на создание 20 простых сайтов со стандартным дизайном (шаблонного типа). Направленность сайтов - Доска объявлений, Каталог ссылок, каталог фирм и др. для примера практически аналог сайта http://www.rossbiz.ru, еще для примера e-board.ru, delonet.ru Требования следующие: 1. Шаблон ...
- $1400Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $2500
Нужно создать он-лайн игру симулятор жизни, в которой будет максимально подробно реализованы функции экономики и военной стратегии. Клиент-серверная организация игры. Вся игра находится на клиентской стороне. Игра 3-х мерная от 3-го лица. Сюжетные характеристики оригинальные. ...Разработка игр7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Нужен срочно - Граббер информации (новостей, базы товаров, объявлений, ссылок) Если есть готовый скрипт который подойдет под требования (тоже хорошо) --- Возможности настройки фильтрации баз каталогов/форумов/гостевых и кейвордов. Гибкая и быстрая настройка шаблонов для получения контента. Гибкая ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $1500
Конструктор как продвинутый сервис сразу строиться на портале, со всеми вытекающими (описание, помощь, пошаговая инструкция, поддержка и т.д.) для пользователя. Нужно сделать современный конструктор сайтов с расширенными возможностями на основе очень хорошей CMS ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт17 лет назад