qpolo

Гость qpolo

 
NaN летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • Сделать 1 + 20 простых сайтов (оптом)

    $1400

    Заказ на создание 20 простых сайтов со стандартным дизайном (шаблонного типа). Направленность сайтов - Доска объявлений, Каталог ссылок, каталог фирм и др. для примера практически аналог сайта http://www.rossbiz.ru, еще для примера e-board.ru, delonet.ru Требования следующие: 1. Шаблон ...

    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Он-лайн игра, симулятор жизни

    $2500

    Нужно создать он-лайн игру симулятор жизни, в которой будет максимально подробно реализованы функции экономики и военной стратегии. Клиент-серверная организация игры. Вся игра находится на клиентской стороне. Игра 3-х мерная от 3-го лица. Сюжетные характеристики оригинальные. ...

    Разработка игр7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Граббер контента (объявлений, баз товаров, новост)

    $100

    Нужен срочно - Граббер информации (новостей, базы товаров, объявлений, ссылок) Если есть готовый скрипт который подойдет под требования (тоже хорошо) --- Возможности настройки фильтрации баз каталогов/форумов/гостевых и кейвордов. Гибкая и быстрая настройка шаблонов для получения контента. Гибкая ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Современный конструктор сайтов (портал с конструктором)

    $1500

    Конструктор как продвинутый сервис сразу строиться на портале, со всеми вытекающими (описание, помощь, пошаговая инструкция, поддержка и т.д.) для пользователя. Нужно сделать современный конструктор сайтов с расширенными возможностями на основе очень хорошей CMS ...

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад