Конструктор как продвинутый сервис сразу строиться на портале, со всеми вытекающими (описание, помощь, пошаговая инструкция, поддержка и т.д.) для пользователя. Нужно сделать современный конструктор сайтов с расширенными возможностями на основе очень хорошей CMS ...