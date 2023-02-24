qqstudiohelp

Ми єдині, хто створює сайти красиво, швидко та ефективно. Просто розкажіть нам про свої бажання - все інше ми зробимо самі!

Максимальний термін реалізації проекту будь якого рівня складності становить лише місяць.

Список завдань(ТЗ) бажаний, але не обов’язковий. Для початку робіт нам вистачить лише уточнити Ваші побажання в будь-якому зручному для Вас форматі(навіть усно).

Зазвичай, цього достатньо, щоб реалізувати проект так, як Ви його задумали.

Ви можете спостерігати за процесом розробки в режимі реального часу, та вносити свої корективи на будь якому етапі нашої роботи.

Ми розробляємо проекти на наших власних серверах, доступ до яких ви отримуєте відразу після початку роботи над вашим вебсайтом чи брендом (Після реалізації проекту ми переносимо його на будь якиї Ваш хостинг, або сервер).

Після завершення всіх робіт, Ви отримаєте повноцінне керівництво користувача стосовно всіх аспектів взаємодії з новим вебсайтом і зможете надалі самостійно редагувати, та доповнювати свій контент.

Крім того, наші спеціалісти нададуть вам безкоштовну підтримку протягом двох місяців після завершення робіт.

Зазвичай, цього часу вистачає щоб навчитися самостійно адмініструвати власний вебсайт.

Якщо потрібна консультація, або виникли додаткові питання стосовно розробки вебсайтів, брендингу, реклами, дизайну - просто напишіть нам у будь який месседжер. Ми з радістью допоможемо вам порадою абсолютно безкоштовно.