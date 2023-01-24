- разработка микросервисов
- реализация нового функционала и различных слоев программы.
- поддержка работоспособности приложения
- исправление багов, рефакторинг и оптимизация кода
- проведение эстимации задач
- проведение кросс ревью
- покрытие кода тестированием (unit тесты)
- Java 11
- Spring (Boot, Security, Web, Data, Cloud)
- JPA, Hibernate, PostgreSQL, MongoDB, Redis
- Gradle, Lombok
- Kafka, REST
- JUnit 5, Mockito
- ELK (Логирование)
- Actuator, Prometheus, Grafana (метрики)
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