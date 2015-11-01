qsdirp

Николай qsdirp

 
62 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Программирование, черчение, перевод англ.

Программирование, черчение, перевод англ.

Мною недавно разработан свой, дополненный до кондиции, язык регулярных выражений. Он позволяет осуществлять поиск информации по любым алгоритмам, конвертацию информации в другую форму. Необходим материал для его более глубокого тестирования и отладки. Очень люблю работать с базами данных, для чего имеются свои более мощные по сравнению с конвенциональными программы и библиотеки на языке С++. Обработка баз данных - склеивание, проверка и исправление ошибок, сортировка, выделение информации. Разработка прикладного и системного ПО. Более чем 20-летний опыт программирования, создания компактных и высокопроизводительных приложений, клиент-серверных технологий. Черчение в ACAD, SolidWorks,Rhino. Программирование на LISP, objectARX, C++.

Для обсуждения заказов можно сразу обращаться на е-майл [email protected].

Всегда ставлю реальные сроки и цены. Вам не придется ждать дольше, чем назначено, и платить больше, чем оговоренно.