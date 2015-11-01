Программирование, черчение, перевод англ.

Программирование, черчение, перевод англ.

Мною недавно разработан свой, дополненный до кондиции, язык регулярных выражений. Он позволяет осуществлять поиск информации по любым алгоритмам, конвертацию информации в другую форму. Необходим материал для его более глубокого тестирования и отладки. Очень люблю работать с базами данных, для чего имеются свои более мощные по сравнению с конвенциональными программы и библиотеки на языке С++. Обработка баз данных - склеивание, проверка и исправление ошибок, сортировка, выделение информации. Разработка прикладного и системного ПО. Более чем 20-летний опыт программирования, создания компактных и высокопроизводительных приложений, клиент-серверных технологий. Черчение в ACAD, SolidWorks,Rhino. Программирование на LISP, objectARX, C++.

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