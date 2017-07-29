SEO-специалист, интернет-маркетолог, веб-аналитик

Информационные технологии, интернет, телеком

Оптимизация сайта (SEO)

Аналитик

Маркетинг

Опыт работы более 3-х лет

Продвижение сайтов компании в поисковых системах

Работа на ссылочных биржах (Sape и т.д.)

Адаптирование текстов под SEO

Внутренняя оптимизация сайта

Составления ТЗ на SEO копирайты/рерайты, контроль их выполнения (адвего и др.)

Продвижение сайтов под Yandex и Google

Разработка плана SEO–продвижения

Контроль и корректировка процесса продвижения

Вывод в топ основного SEO ядра

Улучшение индексации сайта

Анализ контента и технической составляющей сайтов с точки зрения поисковых систем

Наполнение сайта

Улучшение юзабилити сайта

Внутренняя и внешняя оптимизация сайта

Закупка, наращивание качественной ссылочной массы

Разработка новых модулей для сайта, внедрение и установка различных готовых модулей

Анализ сайтов конкурентов

Составление аудита и рекомендаций для сайта

Разработка маркетинговой стратегии, составление медиаплана и бюджета для выхода на плановые показатели

Привлечение трафика на проект, подключение новых источников трафика

Увеличение конверсии

Оптимизация стоимости привлечения клиентов, контроль и повышение конверсии, оценка эффективности РК

Email маркетинг

Анализ эффективности проводимых мероприятий

Ведение отчетности по количественно-качественным характеристикам каждого канала трафика

Мониторинг и анализ ситуации на рынке, конкурентный анализ, маркетинговые исследования

Контекстная реклама: подбор ключевых слов (семантический анализ) для конкретной рекламной кампании.

Подготовка и проведение рекламных кампаний по продвижению услуг, оценка эффективности.

Составление текстовых объявлений для служб "Яндекс.Директ" и Google Ad Words.

Постоянное ведение и мониторинг модернизация контекстных кампаний.

Улучшение основных показателей в контекстных кампаниях (цена клика).

Подбор и расширение семантического ядра.

Аналитика и оптимизация трафика, эффективности размещения, а также отслеживание новых возможностей контекстных систем, их внедрение.

Контроль качества тематических площадок и приходящих с них посетителей и ежедневная отчётность о проделанной работе с анализом эффективности.

Отслеживание эффективности работы объявлений.

Увеличение притока потенциальных клиентов на сайт.