Информационные технологии, интернет, телеком
- Оптимизация сайта (SEO)
- Аналитик
- Маркетинг
Продвижение сайтов компании в поисковых системах
Работа на ссылочных биржах (Sape и т.д.)
Адаптирование текстов под SEO
Внутренняя оптимизация сайта
Составления ТЗ на SEO копирайты/рерайты, контроль их выполнения (адвего и др.)
Продвижение сайтов под Yandex и Google
Разработка плана SEO–продвижения
Контроль и корректировка процесса продвижения
Вывод в топ основного SEO ядра
Улучшение индексации сайта
Анализ контента и технической составляющей сайтов с точки зрения поисковых систем
Наполнение сайта
Улучшение юзабилити сайта
Внутренняя и внешняя оптимизация сайта
Закупка, наращивание качественной ссылочной массы
Разработка новых модулей для сайта, внедрение и установка различных готовых модулей
Анализ сайтов конкурентов
Составление аудита и рекомендаций для сайта
Разработка маркетинговой стратегии, составление медиаплана и бюджета для выхода на плановые показатели
Привлечение трафика на проект, подключение новых источников трафика
Увеличение конверсии
Оптимизация стоимости привлечения клиентов, контроль и повышение конверсии, оценка эффективности РК
Email маркетинг
Анализ эффективности проводимых мероприятий
Ведение отчетности по количественно-качественным характеристикам каждого канала трафика
Мониторинг и анализ ситуации на рынке, конкурентный анализ, маркетинговые исследования
Контекстная реклама: подбор ключевых слов (семантический анализ) для конкретной рекламной кампании.
Подготовка и проведение рекламных кампаний по продвижению услуг, оценка эффективности.
Составление текстовых объявлений для служб "Яндекс.Директ" и Google Ad Words.
Постоянное ведение и мониторинг модернизация контекстных кампаний.
Улучшение основных показателей в контекстных кампаниях (цена клика).
Подбор и расширение семантического ядра.
Аналитика и оптимизация трафика, эффективности размещения, а также отслеживание новых возможностей контекстных систем, их внедрение.
Контроль качества тематических площадок и приходящих с них посетителей и ежедневная отчётность о проделанной работе с анализом эффективности.
Отслеживание эффективности работы объявлений.
Увеличение притока потенциальных клиентов на сайт.