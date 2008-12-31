Компания Квали-Софт разрабатывает WEB-сайты самого высокого уровня, соответствующие всем мировым стандартам. Мы поможем Вашему бизнесу занять достойное место в сети Интернет за счет продвижения Вашего WEB-сайта в

поисковых системах Yandex, Google, Rambler и других. Безупречный сервис, постоянно доступная служба поддержки,

индивидуальный подход к каждому клиенту.

Работа по мировым стандартам качества (xHTML, CSS). Разработка сайтов по новейшим технологиям WEB 2.0, приемлемые цены, акцент на работу с местными компаниями (Ульяновск, Ульяновская область). Работа с клиентами по золотому правилу 'Пять 'О': Ответственность. Оперативность. Отзывчивость. Открытость. Оригинальность.

Производитель Качественных Сайтов, Quali-Soft. http://www.quali-soft.ru