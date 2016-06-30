quantumSwarm

Артем quantumSwarm

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
HTML - ВЕРСТАЛЬЩИК

Телефон: +7 987 6660981

Skype: quantumswarm

Новостной портал к ЧМ по футболу 2018г. г. Калининград 

Сайт сделан на чистом HTML и CSS

http://diez.io/kgd/site_1/

http://diez.io/kgd/site_1/new_read.php

http://diez.io/kgd/site_1/news.php

1920х1080;

1366x768;

1280х800:

Верстка html шаблонов

HTML, CSS,Jquery;

Java - библиотека Swing(опыта нет, я только изучаю этот язык)

Поверхностно знаю Less;

CMS "Drupal", Wordpress - написанием модулей не занимаюсь;

Текстовый редактор: Notepad++, brackets

FTP-клиент: FileZilla;

Photoshop на уровне нарезки макетов