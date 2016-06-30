HTML - ВЕРСТАЛЬЩИК
Телефон: +7 987 6660981
Skype: quantumswarm
Новостной портал к ЧМ по футболу 2018г. г. Калининград
Сайт сделан на чистом HTML и CSS
http://diez.io/kgd/site_1/new_read.php
http://diez.io/kgd/site_1/news.php
1920х1080;
1366x768;
1280х800:
Верстка html шаблонов
HTML, CSS,Jquery;
Java - библиотека Swing(опыта нет, я только изучаю этот язык)
Поверхностно знаю Less;
CMS "Drupal", Wordpress - написанием модулей не занимаюсь;
Текстовый редактор: Notepad++, brackets
FTP-клиент: FileZilla;
Photoshop на уровне нарезки макетов
Действие аккаунта приостановлено!