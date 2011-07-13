Разработчик, копирайтер, переводчик

Инженер-программист

E-mail: [email protected]

Тел. (моб.): +7(950)255-08-56

Проживание: Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Дыбцына 5 – 48

Дата рождения: 24 февраля 1989 г.

Переезд: возможен в Москву

Образование

2011 - Северный (Арктический) Федеральный университет имени Ломоносова в городе Коряжме, прикладная математика и информатика

Профессиональный опыт

13.07.2011 – 27.06.2012

Северный (Арктический) Федеральный университет имени Ломоносова в городе Коряжме, инженер-программист

- администрирование Linux-серверов и серверов на Windows 2003

- опыт работы с CMS Joomla и Moodle

- работа с контентом на сайте www.narfu.ru/kf

- организация проводных и беспроводных сетей в учебном и жилом корпусах

- работа с AD, Squid, Cisco 3560, VMware

- установка/настройка рабочих станций

- работа с комплектующими, оргтехникой, консультирование пользователей

Дополнительная информация

Языки

Родной язык – русский

Английский, технический

Ключевые навыки

- Базовые знания VBA, C++, Blender. Хорошее знание Delphi, Python.

- Опыт администрирования серверов Windows и Linux. Базовые знания Unix-систем.

- Опыт установки/настройки рабочих станций

- Знание AD, Squid, VMware, опыт конфигурирования Cisco 3560

- Знание основных сетевых протоколов, основ сетевой маршрутизации

- Высокая работоспособность, инициативность, творческий склад ума, способность быстро обучаться и быстро находить выход из проблемной ситуации. Коммуникабельность, настойчивость.