Инженер-программист
E-mail: [email protected]
Тел. (моб.): +7(950)255-08-56
Проживание: Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Дыбцына 5 – 48
Дата рождения: 24 февраля 1989 г.
Переезд: возможен в Москву
Образование
2011 - Северный (Арктический) Федеральный университет имени Ломоносова в городе Коряжме, прикладная математика и информатика
Профессиональный опыт
13.07.2011 – 27.06.2012
Северный (Арктический) Федеральный университет имени Ломоносова в городе Коряжме, инженер-программист
- администрирование Linux-серверов и серверов на Windows 2003
- опыт работы с CMS Joomla и Moodle
- работа с контентом на сайте www.narfu.ru/kf
- организация проводных и беспроводных сетей в учебном и жилом корпусах
- работа с AD, Squid, Cisco 3560, VMware
- установка/настройка рабочих станций
- работа с комплектующими, оргтехникой, консультирование пользователей
Дополнительная информация
Языки
Родной язык – русский
Английский, технический
Ключевые навыки
- Базовые знания VBA, C++, Blender. Хорошее знание Delphi, Python.
- Опыт администрирования серверов Windows и Linux. Базовые знания Unix-систем.
- Опыт установки/настройки рабочих станций
- Знание AD, Squid, VMware, опыт конфигурирования Cisco 3560
- Знание основных сетевых протоколов, основ сетевой маршрутизации
- Высокая работоспособность, инициативность, творческий склад ума, способность быстро обучаться и быстро находить выход из проблемной ситуации. Коммуникабельность, настойчивость.