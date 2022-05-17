Frontend разработчик/WordPress эксперт

7 лет работы в сфере веб-разработки мне дали бесценный опыт в создании эффективных и красивых, порой совершенно нестандартных web-сайтов. В свои 26 мне удалось поработать над десятками крупных проектов и поработать в студии web-дизайна Avanak на должности web-разработчика. На данный момент я работаю на фрилансе, поэтому всегда готов рассмотреть ваши предложения по сотрудничеству. В своей работе использую: PHP, HTML5, CSS3, JS. Предпочитаю двигаться вместе с новыми технологиями, поэтому использую, там, где это возможно, Yii для PHP, SCSS/LESS препроцессоры для CSS, jQuery/vanilla.js/CoffeeScript для JS, Jade для HTML и БЭМ-методолгию при создании верстки для ваших веб-приложений.В случае если требуется быстрая разработка я предпочитаю использовать WordPress. Я считаю это действительно мощная платформа для создания быстрых, красивых, эффективных, приносящих прибыль сайтов. Для контроля версий разрабатываемых программ считаю необходимым использовать Git, придерживаюсь делать максимально чистый и читабельный код, тестирую веб-сайты и стараюсь доводить сайт до идеала (с учетом кросс-браузерности и адаптивности).