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Наталия Губина
questsight
questsight
40 лет
Россия
/
Щелково
7 лет на
фриланс
-бирже
Была
7 лет назад
Адаптивная верстка, сайты "под ключ" на Wordpress
HTML5, CSS3, Javascript, JQuerу, Bootstrap, БЭМ
Javascript
WordPress
Верстка сайта
Адаптивная верстка сайта
HTML
Bootstrap
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Портфолио
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Салон красоты Шёлк
109 просмотров
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