questsight

Наталия Губина questsight

 
40 летРоссия/Щелково
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Адаптивная верстка, сайты "под ключ" на Wordpress

HTML5, CSS3, Javascript, JQuerу, Bootstrap, БЭМ

JavascriptWordPressВерстка сайтаАдаптивная верстка сайтаHTMLBootstrap
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