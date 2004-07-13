quickriver

Мы предлогаем следующую схему работы: 1. Вы делаете 1 макет главной страницы (лёгкий корпоратиный стиль) 2. Если нас устроит качество макета то мы оплачиваем US$100.00 аванс и ещё US$200.00 по факту сдачи проекта 3. После ...
- $300Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт19 лет назад
- $290
Прибит по левый край, тянется, 770 по ширине минимум ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- Цвета - светлые, на усмотрение дизайнера (в контексте логотипа) ---------------------------------------------------- Дополнительные элементы: - кнопка 88*31 - стандартный набор элементов CSS ---------------------------------------------------- Обязательные элементы на все страницы: 1. Логотип 2. Название сайта 3. навигация. 4. форма поиска 5. ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт19 лет назад
- $500
Нам необходимы полностью нарисованные и свёрстанные шаблоны к сайту аналогично: www.fusemail.com/sq/src/webmail.php?userЮmo&passwordЮmo&DoLogin=Y Цвета и лого согласно www.spamprotection.com Предпочтём графику в стиле ХР Срок выполнения 2 недели максимум Если у вас не имеется опыта в разработке дизайна подобного уровня и ваш ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт19 лет назад
- $300
http://www.templatemonster.com/website-templates/5505.html Нам нужен будет такой же сайт только с выпающими под кнопками ява скрипт менюшкой цвета - синий серый белый и бордовые заголовки из флеша останется только меняющаяся картинка язык- только русский фотографии - ваши, только русские лица бюджет - $300 при ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт19 лет назад