quickriver

Гость quickriver

 
NaN лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
19 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сайт для строительной компании

    $300

    Мы предлогаем следующую схему работы: 1. Вы делаете 1 макет главной страницы (лёгкий корпоратиный стиль) 2. Если нас устроит качество макета то мы оплачиваем US$100.00 аванс и ещё US$200.00 по факту сдачи проекта 3. После ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    19 лет назад

  • Федерация Пожарно Спортивного спорта

    $290

    Прибит по левый край, тянется, 770 по ширине минимум ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- Цвета - светлые, на усмотрение дизайнера (в контексте логотипа) ---------------------------------------------------- Дополнительные элементы: - кнопка 88*31 - стандартный набор элементов CSS ---------------------------------------------------- Обязательные элементы на все страницы: 1. Логотип 2. Название сайта 3. навигация. 4. форма поиска 5. ...

    HTMLCSS
    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    19 лет назад

  • Шаблоны в стиле ХР

    $500

    Нам необходимы полностью нарисованные и свёрстанные шаблоны к сайту аналогично: www.fusemail.com/sq/src/webmail.php?userЮmo&amp;passwordЮmo&amp;DoLogin=Y Цвета и лого согласно www.spamprotection.com Предпочтём графику в стиле ХР Срок выполнения 2 недели максимум Если у вас не имеется опыта в разработке дизайна подобного уровня и ваш ...

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    19 лет назад

  • Дизайн шаблонов для интернет сайта

    $300

    http://www.templatemonster.com/website-templates/5505.html Нам нужен будет такой же сайт только с выпающими под кнопками ява скрипт менюшкой цвета - синий серый белый и бордовые заголовки из флеша останется только меняющаяся картинка язык- только русский фотографии - ваши, только русские лица бюджет - $300 при ...

    HTML
    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    19 лет назад