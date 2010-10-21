Имею пока что небольшой опыт в копирайтинге/рерайтинге. Писал рецензии к музыкальным фильмам, а так же небольшое количество текстов об одежде для интернет магазина.

Уверенно гарантирую качественный и толковый набор различных текстов на разные тематики. НЕдорого. Если объем работы очень большой то работаем командой из 4-х человек. Все студенты.

В сервисе weblancer новичек, так что пока отзывы отсутствуют. Надеюсь в скором времени они появятся, и будут только хорошие так как готов принять и рассмотреть все ваши условия и предложения. Как говорится, Клиент всегда прав!

e-mail: [email protected]

ICQ: 581714145