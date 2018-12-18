quimoodora

купить электрический самокат в Москве

купить электрический самокат в Москве

Самокаты с электрическим приводом удобны, практичны и функциональны. Это компактный складной транспорт нового поколения, который идеально подходит для городской среды мегаполисов. Наш «Гипермаркет Электросамокатов» предоставит вам исчерпывающий выбор моделей на все случаи жизни. И для ребенка, и для взрослого, и для студента, и для пенсионера. А вежливые консультанты вам помогут сделать правильный выбор, учтя все ваши потребности и пожелания. Надежные и безопасные электросамокаты с запасом хода до 25 км и гарантией 3 года.