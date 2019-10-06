quirkyostrich

Разработка сайтов на основе CMS Wordpress

Привет, я разработчик сайтов на основе CMS Wordpress. Разрабатываю сайты с нуля и полностью беру всю ответственность за него. Любой проект начнётся с составления технического задания, далее я приступаю к разработке дизайна сайта, его вёрстке и наполнению. После сдачи сайта я полностью передаю все ключи доступа и обучаю клиента работать с ним. Беру только те задания которые могу действительно выполнить. Работаю быстро и в срок. При работе со мной вы всегда в любое время сможете увидеть как продвигается работа над вашим проектом.