Переводчик, копирайтер, рерайтер

Магистр двух германских языков: английского инемецкого (перевод включительно). Первый язык - английский.

Навыки:

- уверенный пользователь ПК, пакета MS Office;

- знаю как найти нужную информацию в интернете;

- умею работать с переводами технических текстов,помимо художественных, юридических и т.д.;

- владею в совершенстве английским (но устным слабее, поскольку практики мало), немного немецким, русским и украинским - как носитель языка.

Опыт:

- уже 4 года преподаю индивидуальные занятия поанглийскому языку;

- дважды проходила практику на заводе МК"Азовсталь", где получила большой опыт работы с техническими

переводами (английский-русский-украинский);

- участвовала в научных конференциях при ВУЗе;

Личные качества:

- ответственная;

- целеустремленная;

- коммуникабельная;

- исполнительная;

- готова много работать.