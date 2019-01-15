Магистр двух германских языков: английского инемецкого (перевод включительно). Первый язык - английский.
Навыки:
- уверенный пользователь ПК, пакета MS Office;
- знаю как найти нужную информацию в интернете;
- умею работать с переводами технических текстов,помимо художественных, юридических и т.д.;
- владею в совершенстве английским (но устным слабее, поскольку практики мало), немного немецким, русским и украинским - как носитель языка.
Опыт:
- уже 4 года преподаю индивидуальные занятия поанглийскому языку;
- дважды проходила практику на заводе МК"Азовсталь", где получила большой опыт работы с техническими
переводами (английский-русский-украинский);
- участвовала в научных конференциях при ВУЗе;
Личные качества:
- ответственная;
- целеустремленная;
- коммуникабельная;
- исполнительная;
- готова много работать.