qumekov

Тимур qumekov

 
32 годаКазахстан/Астана
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад

Дизайн сайтов, LandingPage, Webflow, Tilda, Readymag

Портфолио: https://qumekov.kz

E-mail: [email protected]

Telegram: @qumekov

WhatsApp: +7 707 861 5502

Дизайн сайтаTildaWebflow
Отзывы заказчиков
kooorablina
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Отрисовать логотип в хорошем качестве по макету
Спасибо за работу, все быстро и качественно, Тимур!)
Рад был поработать с Кристиной. Хорошая постановка задачи и быстрая оплата. Спасибо.
Ответный отзыв
stefan-t
Степан 
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Landing Page для веб студии (2 экрана)
Спасибо большое! Тимур, выполнил все в срок.с учётом всех пожеланий. очень надеюсь работать будем долго ! Рекомендую!
Спасибо, было приятно поработать. Рекомендую.
Ответный отзыв