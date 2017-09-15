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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
6 лет назад
Спасибо за работу, все быстро и качественно, Тимур!)
Ответный отзыв
Рад был поработать с Кристиной. Хорошая постановка задачи и быстрая оплата. Спасибо.
$10
10 баллов
6 лет назад
Спасибо большое! Тимур, выполнил все в срок.с учётом всех пожеланий. очень надеюсь работать будем долго ! Рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо, было приятно поработать. Рекомендую.