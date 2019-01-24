Рисую арты и рисунки

Доброго дня всем!Меня зовут Мария,и я начинающий фрилансер,как вы успели заметить,что я занимаюсь рисованием.Очень долго этим занимаюсь,около 15 лет,но с перерывами,и скорее всего это единственное,что я делаю с душой и большой самоотдачей.

Так как,я только начинаю свой путь на этой платформе,то буду рада за минимальный донат реализовать ваши пожелания в своих новых работах.Арты рисую в зависимости от сложности от 3-х до 5 часов.

Рисую на графическом планшете в программах:

Krita

SAI

Рисунки от руки:

акварель

гуашь

Перешла на холсты и осваиваю технику рисования маслом.