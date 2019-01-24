Рисую арты и рисунки
Доброго дня всем!Меня зовут Мария,и я начинающий фрилансер,как вы успели заметить,что я занимаюсь рисованием.Очень долго этим занимаюсь,около 15 лет,но с перерывами,и скорее всего это единственное,что я делаю с душой и большой самоотдачей.
Так как,я только начинаю свой путь на этой платформе,то буду рада за минимальный донат реализовать ваши пожелания в своих новых работах.Арты рисую в зависимости от сложности от 3-х до 5 часов.
Рисую на графическом планшете в программах:
- Krita
- SAI
- акварель
- гуашь
Связь со мной:[email protected]
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