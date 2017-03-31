Разработка веб-проектов, организация outsourcing команд. Подбор персонала.
Постановка и контроль цикла разработки.
Успешная реализация десятков проектов по направлениям:
- вебсайты,
- аналитические системы,
- базы данных,
- интеграция веб-решений в бизнесс.
Подготовка проектной документации, презентаций и демо, технической и сопроводительной документации.
Опыт работы с внешними компаниями по:
- SEO оптимизации и продвижению
- Копирайтерами, рерайтерами контента
- Службами технического сопровождения и поддержки
- Разработчиками CMS-систем, сторонними интеграторами
Базы данных
Разработка программных платформ внутри баз данных Postgresql на встроенных языках программирования
Кластерные системы и системы репликации (потоковой), балансировка нагрузки, шардинг.
Поддержка систем MySQL,SQLite3,Oracle,MsSQL
Администрирование
Работа с серверами виртуализации на основе KVM, VMWare
Работа оборудованием Cisco, MikroTik, D-Link, Moxa (VLAN,Trunk,L2,OSPF,RIP,PPTP,L2TP/IPSec,OpenVPN,GRE,IPIP,LLDP,SNMP)
Обслуживание парка серверов (HP,IBM,Supermicro,Dell) под управлением ОС (Ubuntu, Solaris, FreeBSD, Windows)
Офисный софт (OpenFire[jabber]+LDAP,PHPBB+LDAP,Zabbix,SchedulerPRO,Titan,Сайты)