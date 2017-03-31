quweren

Андрей quweren

 
36 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Веб-раработки, PHP/PERL/SQL

Разработка веб-проектов, организация outsourcing команд. Подбор персонала.

Постановка и контроль цикла разработки.

Успешная реализация десятков проектов по направлениям:

- вебсайты,

- аналитические системы,

- базы данных,

- интеграция веб-решений в бизнесс.

Подготовка проектной документации, презентаций и демо, технической и сопроводительной документации.

Опыт работы с внешними компаниями по:

- SEO оптимизации и продвижению

- Копирайтерами, рерайтерами контента

- Службами технического сопровождения и поддержки

- Разработчиками CMS-систем, сторонними интеграторами

Базы данных

Разработка программных платформ внутри баз данных Postgresql на встроенных языках программирования

Кластерные системы и системы репликации (потоковой), балансировка нагрузки, шардинг.

Поддержка систем MySQL,SQLite3,Oracle,MsSQL

Администрирование

Работа с серверами виртуализации на основе KVM, VMWare

Работа оборудованием Cisco, MikroTik, D-Link, Moxa (VLAN,Trunk,L2,OSPF,RIP,PPTP,L2TP/IPSec,OpenVPN,GRE,IPIP,LLDP,SNMP)

Обслуживание парка серверов (HP,IBM,Supermicro,Dell) под управлением ОС (Ubuntu, Solaris, FreeBSD, Windows)

Офисный софт (OpenFire[jabber]+LDAP,PHPBB+LDAP,Zabbix,SchedulerPRO,Titan,Сайты)

PHPMySQLOraclePostgreSQLUbuntuPerlFreeBSDphpBBSQLSEO-оптимизация