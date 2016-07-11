qviolentmc

Дизайнер

Работаю на результат, до принятия результата работы:

- Разработка логотипа

- Фирменный стиль

- Brandbook / Guidebook

- Разработка и дизайн визиток, баннеров, плакатов и т.д.

- Ретушь, восстановление, цветокоррекция.

- Набор нотных партитур любой сложности.

- Анимация

Вы еще не раз обратитесь ко мне благодаря успешному сотрудничеству в первом проекте.