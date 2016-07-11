qviolentmc

Дизайнер
Работаю на результат, до принятия результата работы:
- Разработка логотипа
- Фирменный стиль
- Brandbook / Guidebook
- Разработка и дизайн визиток, баннеров, плакатов и т.д.
- Ретушь, восстановление, цветокоррекция.
- Набор нотных партитур любой сложности.
- Анимация
Вы еще не раз обратитесь ко мне благодаря успешному сотрудничеству в первом проекте.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
9 лет назад
Красивый легкий вариант логотипа, быстро. Спасибо!
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество! Мои наилучшие рекомендации.