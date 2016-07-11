qviolentmc

Святослав qviolentmc

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Дизайнер

Работаю на результат, до принятия результата работы:

- Разработка логотипа 

- Фирменный стиль 

- Brandbook / Guidebook 

- Разработка и дизайн визиток, баннеров, плакатов и т.д. 

- Ретушь, восстановление, цветокоррекция.

- Набор нотных партитур любой сложности.

- Анимация

Вы еще не раз обратитесь ко мне благодаря  успешному сотрудничеству в первом проекте.

Отзывы заказчиков

kicheva
43 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
$7
10 баллов
9 лет назад
Нарисовать в векторе логотип
Красивый легкий вариант логотипа, быстро. Спасибо!
Спасибо за сотрудничество! Мои наилучшие рекомендации.
Ответный отзыв