Закончила курсы мастер лендинга в школе IRemeslo
Создание сайтов, с учетом Ваших пожеланий.
-Адаптивность под разные устройства
- Сайты, созданные на Тильде удобны для дальнейшего ведения и внесения оперативных правок самостоятельно (даю инструкции по управлению сайтом)Стоимость и сроки - обсуждаются индивидуально, в зависимости от объема и сложности проекта.
Этапы сотрудничества:
1. Обсуждаем детали проекта, пожелания, дизайн и пр.особенности будущего сайта.
2. Направляете мне все необходимые материалы: текст, фото-, видео-материалы. Вносите предоплату 50% (это небольшая страховка, которая покрывает мои расходы на тарифный план на Тильде).
3. Создаю прототип сайта.
4. Перенос сайта на Тильду, оформление дизайна сайта.
5. Несколько промежуточных согласований и внесение правок(до 3х)
6. Согласование готового сайта с Вами.
7. Внесение правок и утверждение финального варианта сайта.
8. Внесение второй части оплаты.
9. Передача сайта на Ваш аккаунт в Тильде .
Портфолио
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