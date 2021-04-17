Сайты под ключ

Закончила курсы мастер лендинга в школе IRemeslo

Создание сайтов, с учетом Ваших пожеланий.

-Адаптивность под разные устройства

- Сайты, созданные на Тильде удобны для дальнейшего ведения и внесения оперативных правок самостоятельно (даю инструкции по управлению сайтом)Стоимость и сроки - обсуждаются индивидуально, в зависимости от объема и сложности проекта.

Этапы сотрудничества:

1. Обсуждаем детали проекта, пожелания, дизайн и пр.особенности будущего сайта.

2. Направляете мне все необходимые материалы: текст, фото-, видео-материалы. Вносите предоплату 50% (это небольшая страховка, которая покрывает мои расходы на тарифный план на Тильде).

3. Создаю прототип сайта.

4. Перенос сайта на Тильду, оформление дизайна сайта.

5. Несколько промежуточных согласований и внесение правок(до 3х)

6. Согласование готового сайта с Вами.

7. Внесение правок и утверждение финального варианта сайта.

8. Внесение второй части оплаты.

9. Передача сайта на Ваш аккаунт в Тильде .