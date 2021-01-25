qweasdzxc123_1

Моментальный загар

МОМЕНТАЛЬНЫЙ ГОЛЛИВУДСКИЙ ЗАГАР - это косметическая процедура, при которой с помощью специального оборудования на тело наносится тростниковый лосьон, который вступает в реакцию с кожей и, как результат, ваше тело становится загорелым как после 10 сеансов солярия Моментальный Загар Красивый цвет кожи без вреда для здоровья! Альтернатива солярию и его опасному облучению! Почему МОМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАГАР безопаснее СОЛЯРИЯ: -Можно беременным и мамочкам, кормящим грудью; -Не вызывает фотостарение кожи и не сушит кожу, чего не скажешь о солярии -1 процедура МОМЕНТАЛЬНОГО ЗАГАРА равна 7-10 сеансам облучения в солярии; -Процедура длится всего 10-15 минут; -Желаемый цвет кожи достигается за 1 процедуру; -Визуально тонирует и скрывает целлюлит и растяжки; зрительно корректирует фигуру; -Лосьоны для МОМЕНТАЛЬНОГО ЗАГАРА гипоаллергенны. Стоимость данной процедуры 400 грн. ПРИХОДИТЕ К НАМ ЗАГОРАТЬ