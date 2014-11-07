qweasdzxc130681

Юридические услуги

Договорная работа: составление и экспертиза различных видов договоров (поставка, перевозка, транспортная экспедиция, ответственное хранение, аренда, и др.).. Работа по внешнеэкономической деятельности. Претензионная работа. Подготовка и ведение дел арбитражной подсудности. Представление интересов в судах общей юрисдикции и Арбитражных судах всех инстанций. Успешная работа по досудебному урегулированию вопросов по взысканию с контрагентов просроченной задолженности. Взаимодействие с банками, подготовка документов на получение кредитной линии, договоры о выдаче Банковских гарантий, купли-продажи и мены Банковских векселей. Подготовка документов на участие в тендерах. Работа с корпоративным правом (регистрация, внесение изменений в учредительные документы). Успешная работа со страховыми компаниями во взысканию страховых сумм. Информирование руководства об изменениях в законодательстве. Подготовка правовых заключений по вопросам касающиеся хозяйственной деятельности организации. Консультирование сотрудников организаций по трудовым вопросам.

Участие в переговорах с деловыми партнерами и клиентами Общества по вопросам заключения и исполнения договоров и соглашений с резидентами и нерезидентами. Сопровождение внешнеэкономической деятельности компании. Подготовка возражений на Акты решений налоговых органов. Подготовка документов для вступления в СРО, прохождение ежегодных проверок. Составление исковых заявлений, апелляционных и кассационных жалоб, отзывы на исковые заявления, представление интересов организаций в судах, участие в исполнительном производстве. Работа с корпоративным правом (ЗАО, ОАО, ООО). Работа с ценными бумагами. Регистрация сделок с недвижимостью.