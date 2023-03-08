Создаю названия для брендов, торговых марок, услуг, компаний, товаров, мероприятий и т.п.

Пишу статьи на разную тематику, продающие тексты, коммерческие предложения, тексты для маркетинг-китов, лэндингов, сайтов, e-mail рассылки.

Занимаюсь дизайном сайтов, а также обработкой и ретушированием фотографий более 4х лет.

В том числе разработкой рекламных баннеров, билбордов с "нуля".

В работе дизайнера использую такие программы как