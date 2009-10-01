Предлагаю продвижение различных интернет проектов.

— хорошее знание алгоритма поисковых(Yandex, Goodle, Yahoo, Rambler) систем;

— высокие аналитические способности;

— отличный русский язык;

— опыт продвижения сайтов по конкурентным тематикам от 2,5 лет

— продвижение/ведение в поисковых системах сайтов портального типа (обеспечение большого целевого трафика,анализ продвижения конкурентов, исследование алгоритмов поисковых систем на основе проведения экспериментов. Использование различного seo програмного обеспечения.

Знание Интернет-маркетинга, Usability, Web-design. Понимание и системное видение основных организационных и технических проблем создания, сопровождения и продвижения Интернет-проектов. Знание основных программных средств, компьтерных технологий и инструментов веб-дизайна, средств анализа и аудита сайтов.

Более 30 успешных проектов. Резюме по требованию. 238688