Требуется создание текндерной площадки, пример magean.su,tenderer.ru Вначале интересуют предложения и примеры рбот, желательно в этом направлении. Бюджет обсуждаем, но не особо велик)
Предлагаю продвижение различных интернет проектов.
— хорошее знание алгоритма поисковых(Yandex, Goodle, Yahoo, Rambler) систем;
— высокие аналитические способности;
— отличный русский язык;
— опыт продвижения сайтов по конкурентным тематикам от 2,5 лет
— продвижение/ведение в поисковых системах сайтов портального типа (обеспечение большого целевого трафика,анализ продвижения конкурентов, исследование алгоритмов поисковых систем на основе проведения экспериментов. Использование различного seo програмного обеспечения.
Знание Интернет-маркетинга, Usability, Web-design. Понимание и системное видение основных организационных и технических проблем создания, сопровождения и продвижения Интернет-проектов. Знание основных программных средств, компьтерных технологий и инструментов веб-дизайна, средств анализа и аудита сайтов.
Более 30 успешных проектов. Резюме по требованию. 238688
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт14 лет назад