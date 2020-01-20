qwerty11945

Настройка и ведение facebook,instagram, продвижение smm,копирайтинг ,таргет,ретаргетинг.

Здравствуйте! Меня зовут Андрей.

С 2017 года занимаюсь копирайтингом, SEO и SMM.

С 2017 года продвигаю Instagram страницы, группы ВК. Занимаюсь ведением и оформлением групп в социальных сетях. Работал в офисах на частные веб-студии, а также на такие компании как Affimob и KingServers.

С 2018 года занимаюсь:

● Таргетированной рекламой для бизнеса в FB, ВК, Instagram

● Таргетированной рекламой для привлечения подписчиков на вебинар / группу / Instagram / Телеграмм канал

Занимаюсь арбитражем трафика.

Мои кейсы:

Мои контакты:

mobile: +7999-699-62-71 (telegram, Viber, WhatsApp )

e-mail: [email protected]

Пишите свои предложения - открыт для новых проектов.