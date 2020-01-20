qwerty11945

Андрей Дурманов qwerty11945qwerty11945
27 летРоссия/Ростов-на-Дону
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Настройка и ведение facebook,instagram, продвижение smm,копирайтинг ,таргет,ретаргетинг.
Здравствуйте! Меня зовут Андрей.
С 2017 года занимаюсь копирайтингом, SEO и SMM.
С 2017 года продвигаю Instagram страницы, группы ВК. Занимаюсь ведением и оформлением групп в социальных сетях. Работал в офисах на частные веб-студии, а также на такие компании как Affimob и KingServers.
С 2018 года занимаюсь:
● Таргетированной рекламой для бизнеса в FB, ВК, Instagram
● Таргетированной рекламой для привлечения подписчиков на вебинар / группу / Instagram / Телеграмм канал
Занимаюсь арбитражем трафика.
Мои кейсы:
Мои контакты:
mobile: +7999-699-62-71 (telegram, Viber, WhatsApp )
e-mail: [email protected]
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