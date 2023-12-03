qwerty2209

Фрілансер

Виконаю ваше завдання на вищому рівні !!!

Копірайтінг ЅММ-кспірайтер | Фріланс

• Написання новинних матеріалів для сайту та соцмереж;

Підготовка текстів новин та прес-релізів; •Складання продаючих текстів-анонсів; •Написання статей, оглядів, прес-релізів, новин, рекламних текстів, постів для соціальних мереж, контенту для електронних та друкованих ЗМІ: •Написання текстів для лендингів та промо-сайтів;

• Написання текстів, що продають. • Адміністрація сторінок у соціальних мережах:

СЕО-копірайтинг

Підбір медіа контенту для розміщення в соціальних мережах (Facebook Instagram, ВКонтакте), на корпоративних сторінках клієнтів.

• Написання унікальних інформаційних та комерційних БЕО-текстів;

Помічник редактора/копірайтера

• LSI оптимізація текстового контенту сторінок;

• Написання унікального авторського контенту на задану тематику:

• Адаптація текстів під семантичне ядро. • Написання статей з 13 з урахуванням LSI семантики;

• Складання та коригування контент-глана. Редактура-коректорування