qwerty2209

Виконаю ваше завдання на вищому рівні !!!
Копірайтінг ЅММ-кспірайтер | Фріланс
• Написання новинних матеріалів для сайту та соцмереж;
Підготовка текстів новин та прес-релізів; •Складання продаючих текстів-анонсів; •Написання статей, оглядів, прес-релізів, новин, рекламних текстів, постів для соціальних мереж, контенту для електронних та друкованих ЗМІ: •Написання текстів для лендингів та промо-сайтів;
• Написання текстів, що продають. • Адміністрація сторінок у соціальних мережах:
СЕО-копірайтинг
Підбір медіа контенту для розміщення в соціальних мережах (Facebook Instagram, ВКонтакте), на корпоративних сторінках клієнтів.
• Написання унікальних інформаційних та комерційних БЕО-текстів;
Помічник редактора/копірайтера
• LSI оптимізація текстового контенту сторінок;
• Написання унікального авторського контенту на задану тематику:
• Адаптація текстів під семантичне ядро. • Написання статей з 13 з урахуванням LSI семантики;
• Складання та коригування контент-глана. Редактура-коректорування