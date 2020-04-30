qwerty_xxx

Иван qwerty_xxx

 
38 летУкраина/Одесса
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Работаю с CMS DLE.

Верстаю более 8 лет. Работаю в основном с CMS DLE. Адаптирую на DLE  с таких сайтов как http://templatemonster.ru  и https://themeforest.net . Вношу правки в работающие проекты , корректирую и исправляю различные ошибки в HTML и CSS. Копирую и дорабатываю готовые решения. Адаптирую под планшеты и мобильные устройства. И многое другое.

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