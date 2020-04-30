Работаю с CMS DLE.
Верстаю более 8 лет. Работаю в основном с CMS DLE. Адаптирую на DLE с таких сайтов как http://templatemonster.ru и https://themeforest.net . Вношу правки в работающие проекты , корректирую и исправляю различные ошибки в HTML и CSS. Копирую и дорабатываю готовые решения. Адаптирую под планшеты и мобильные устройства. И многое другое.
Портфолио
- Tvoi-evakuator97 просмотров
- Nj9698 просмотров
- Asfalt-ooo97 просмотров
- Avtoservis-kashirka106 просмотров
- Good-akb90 просмотров
- Hitpizza78 просмотров