qwest170596

Получать деньги за свои знания всегда приятно

Я трудолюбивый и ответственный человек. Владею на хорошем уровне английским, русским, украинским, французским, немецким, испанским. Но каждый день стараюсь совершенствоваться в них. Работал репетитором в нескольких школах языков. Занимался редактированием, набором, переводом текстов. На протяжении нескольких лет постоянно дополняю свой список языков и в будущем не собираюсь останавливаться. Могу гарантировать отличное и быстрое выполнение своей работы.

Работаю на результат.

Надеюсь на будущее сотрудничество с вами