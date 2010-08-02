Разработка приложений/Системное программироване

Закончил СПбГУ по специальности математическое обеспечение.

Имеются несколько законченных проектов для настольных компьютеров а также карманных компьютеров.

Есть опыт написание клиент-серверных приложений, работа по сети, работа с базами данных.

Языки программирования:

C/C++ в том числе библиотека QT, MFC, WinApi, OpenGL, DirectX

Java SE, ME

Операционные системы:

Linux(Ubuntu, Debian, Slackware)

Windows(98, 2000, Xp, Vista)

Windows Mobile