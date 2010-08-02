Разработка приложений/Системное программироване
Закончил СПбГУ по специальности математическое обеспечение.
Имеются несколько законченных проектов для настольных компьютеров а также карманных компьютеров.
Есть опыт написание клиент-серверных приложений, работа по сети, работа с базами данных.
Языки программирования:
C/C++ в том числе библиотека QT, MFC, WinApi, OpenGL, DirectX
Java SE, ME
Операционные системы:
Linux(Ubuntu, Debian, Slackware)
Windows(98, 2000, Xp, Vista)
Windows Mobile
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