Чем могу вам помочь:
Провести анализ сайта (интернет-магазина, портала, сервиса, и т.д. - любого интерфейса), который будет включать следующий перечень работ:
1. Составление списка задач и целей потенциальных потребителей
2. Составление основных сценариев использования интерфейса
3. Анализ информационной структуры и навигации на соответствие оптимальным сценариям
4. Анализ нейминга функциональных и навигационных элементов
5. Анализ соответствия контента целям и задачам потребителей
6. Анализ функциональных сервисов (если имеются)
7. Составление отчета с описанием результатов анализа и рекомендациями по улучшению интерфейса
По дополнительному согласованию с заказчиком могут быть проведены работы по перепроектированию интерфейса.
В результате вы получите прототипы Axure или Fireworks с пояснительной запиской.
Перед началом работ обязательно проводится интервью с заказчиком (Skype).