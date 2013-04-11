Проектировщик интерфейсов

Чем могу вам помочь:

Провести анализ сайта (интернет-магазина, портала, сервиса, и т.д. - любого интерфейса), который будет включать следующий перечень работ:

1. Составление списка задач и целей потенциальных потребителей

2. Составление основных сценариев использования интерфейса

3. Анализ информационной структуры и навигации на соответствие оптимальным сценариям

4. Анализ нейминга функциональных и навигационных элементов

5. Анализ соответствия контента целям и задачам потребителей

6. Анализ функциональных сервисов (если имеются)

7. Составление отчета с описанием результатов анализа и рекомендациями по улучшению интерфейса

По дополнительному согласованию с заказчиком могут быть проведены работы по перепроектированию интерфейса.

В результате вы получите прототипы Axure или Fireworks с пояснительной запиской.

Перед началом работ обязательно проводится интервью с заказчиком (Skype).