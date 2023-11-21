Мене звати Анастасія. Я народилась у місті Деіпро, 2 березня 2003 року. Зараз я навчаюсь у восьмому класі у професійному ліцеї. У школі я навчаюсь добре. Я різностороння розвинена особистість. У мене є чимало занять, які мене захоплюють. Перше моє улюблене заняття - кулінарія. Вперше я приготувала страву самостійно, коли мені було 10 років. Звичайно, це не було щось дуже смачне. Моя перша піца дуже сильно підгоріла та була напрочуд твердою. Але з того часу я зрозуміла, що хочу стати кулінаром.

Я маю багато хобі. Інше моє захоплення - сучасна література. Я дуже люблю читати тому завжди цікавлюсь новинками у світі книг. Мої улюблені автори - це Марія Матіос, Роман Іванничук та Володимир Лис. Читаючи, я поринаю у світ мрій. Також я займаюсь народними танцями. Це заняття допомагає мені підтримувати мою фізичну форму. Я прагну реалізовувати себе у різних сферах. Тому, я сподіваюсь, що у майбутньому мої улюблені заняття принесуть мені користь. на сайті сиджу бо хочу підзаробити, працювати та вчитися не дуже легко.