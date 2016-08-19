qx-2016-qx

1. Дизайн макет psd - готов. 2. Сайт (как и его дизайн) простой - 10 страниц. 3. Контент - готов. 4. Нужно заверстать макет и натянуть на CMS (склоняюсь к WordPress). ...
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- Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Ищу эксперта по русскому языку. Работа удаленная. Задача - проверить тексты на предмет всех возможных ошибок: пунктуация, орфография, нормы русского языка, смысловые ошибки. Оплата сразу (Яндекс-кошелек, банковская карта).Редактирование и Корректура91 заявкаЗакрыт9 лет назад
Добрый день/ночь/утро/вечер! Нужен классный дизайнер для создания высококачественного полиграфического продукта. Что делаем? - Брошюру. Формат: чуть меньше чем А5, книжка, цветная печать, хорошая (может быть даже ...Дизайн продукции14 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день/вечер/ночь/утро! 1. Есть макет дизайна очень несложного (!) сайта-визитки. На сайте - не более 10-ти страниц. 2. Необходимо поставить макет на CMS, запустить на хостинге. Макет необходимо немного ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день/вечер/ночь/утро!Задача: разработка высококачественного дизайна для сайта - визитки (до 10-ти страниц). Дизайн должен быть стильным, современным, действительно профессиональным. Использование качественных (можно даже коммерческих) текстур и градиентов, доскональная проработка вопроса дизайна текста.Структура сайта не сложная, но ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад