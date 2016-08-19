qx-2016-qx

Сергей qx-2016-qx

 
40 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Связь со мной: [email protected]

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$145
выплачено фрилансерам
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  • Нужен эксперт по русскому языку

    Добрый день! Ищу эксперта по русскому языку. Работа удаленная. Задача - проверить тексты на предмет всех возможных ошибок: пунктуация, орфография, нормы русского языка, смысловые ошибки. Оплата сразу (Яндекс-кошелек, банковская карта).

    Редактирование и Корректура91 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Ищу дизайнера для создания брошюры

    Добрый день/ночь/утро/вечер! Нужен классный дизайнер для создания высококачественного полиграфического продукта.  Что делаем? - Брошюру. Формат: чуть меньше чем А5, книжка, цветная печать, хорошая (может быть даже ...

    Дизайн продукции14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание и раскрутка простого сайта-визитки

    Добрый день/вечер/ночь/утро! 1. Есть макет дизайна очень несложного (!) сайта-визитки. На сайте - не более 10-ти страниц. 2. Необходимо поставить макет на CMS, запустить на хостинге. Макет необходимо немного ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Ищу веб-дизайнера для сайта-визитки

    Добрый день/вечер/ночь/утро!Задача: разработка высококачественного дизайна для сайта - визитки (до 10-ти страниц). Дизайн должен быть стильным, современным, действительно профессиональным. Использование качественных (можно даже коммерческих) текстур и градиентов, доскональная проработка вопроса дизайна текста.Структура сайта не сложная, но ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

richalex
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$145
10 баллов
9 лет назад
Ищу веб-дизайнера для сайта-визитки
Рекомендую! Адекватен и щедр. Работали по прототипам, что большая редкость) Спасибо за интересный заказ, Сергей) Пишите.
1. Полная адекватность. Профессиональный деловой режим работы. 2. Тщательно вникает в ТЗ. Хорошо знает, что делает. Важно точно сформулировать задачу. 3. Всегда на связи, никуда не пропадает. 4. Способен прислушиваться к пожеланиям заказчика и оперативно вносить соответствующие правки. 5. Полное соответствие между ценой и качеством работы. Резюме: профессиональный фриланс. Буду обращаться еще.
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