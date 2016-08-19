qx-2016-qx

1. Полная адекватность. Профессиональный деловой режим работы. 2. Тщательно вникает в ТЗ. Хорошо знает, что делает. Важно точно сформулировать задачу. 3. Всегда на связи, никуда не пропадает. 4. Способен прислушиваться к пожеланиям заказчика и оперативно вносить соответствующие правки. 5. Полное соответствие между ценой и качеством работы. Резюме: профессиональный фриланс. Буду обращаться еще.