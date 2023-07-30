Намик, Frontend Developer

Здравствуйте, меня зовут Намик. Я фронтенд-разработчик с опытом около года. Работал как и с нативным html, так и с библиотекой React. Имеются такие серьезные проекты, как реалтайм-мессенджер и список фильмов. Также есть опыт работы с множеством библиотек: Redux, Firebase (Auth, Storage, Realtime Database), Material UI, React Query, React Hook Form, Formik, React Native и др. Смело могу сказать, что заказы выполняю быстро и качественно!



мои работы на https://github.com/namik-gamedev